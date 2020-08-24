Торжество может состояться уже в этом году

Слухи о романе диджея Кати Гусевой и поп-короля Филиппа Киркорова давно бродят по звездной тусовке. Девушка призналась, что готова связать себя узами брака уже в этом году. Правда, сам артист пока не сделал подруге предложение руки и сердца.

Возможно, причина медлительности певца связана с тем, что он до сих пор ищет женщину, которая была бы похожа на большую любовь его жизни – Аллу Пугачеву.

Катя понимает, что совсем не похожа на Примадонну. Однако девушка не унывает. В интервью "Собеседнику" она заявила, что хорошо ладит со звездными наследниками Филиппа Бедросовича – Мартином и Аллой-Викторией. По словам диджея, это подкупает поп-короля, и он серьезно относится к отношениям с нею.

Гусева также посетовала на недавнюю размолвку с Киркоровым.

"Филипп на меня очень сильно обиделся из-за того, что я не смогла полететь с ним на отдых", – разоткровенничалась она.

Впрочем, по словам девушки, ссору удалось быстро уладить. Гусева утверждает, что характер ее отношений с Киркоровым постоянно меняется.

"Иногда они заходят в стадию мужчины и женщины. Порой просто дружеские", – рассказала диджей.

Ранее поклонники подумали, что Филипп Киркоров бросил молодую подругу. Они заметили, как Алла Пугачева смотрела на бывшего мужа, и сделали вывод: поп-король забыл о Кате Гусевой, которая говорила о близости с ним.