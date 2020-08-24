"У нас родилась Анечка": Малышева сообщила о пополнении в семье

"У нас родилась Анечка": Малышева сообщила о пополнении в семье
Елена Малышева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая поделилась радостной новостью со своими подписчиками

Телеведущая Елена Малышева на своей инстаграм-странице опубликовала радостный пост. Звезда передачи "Жить здорово!" рассказала, что у нее родилась внучка.  

"У нас родилась Анечка Малышева" – такими словами теледоктор начала свое послание.  

Как отметила Елена Малышева, это первая девочка в их семье. Она обратилась к новорожденной с теплыми пожеланиями.

"Будь здорова и счастлива, наша милая девочка!" – написала звезда экрана.

Телеведущая рассказала, что у маленькой Ани есть еще два брата. Они позитивно восприняли новость о появлении младшей сестры. Как отметила бабушка, старший из мальчиков написал новорожденной трепетное письмо.

Поклонники ведущей "Жить здорово!" поддержали радостный настрой знаменитости и осыпали ее поздравлениями.

"Поздравляю Вас с рождением внучки! Это действительно большая радость! Пусть девочка растёт здоровой, счастливой и порядочной!" – написал один из пользователей соцсети.

Напомним, у телеведущей есть два сына – Юрий и Василий. Оба живут и работают в США. Старший из них, Юрий, как раз и стал отцом в третий раз.

Ранее появилась новость о том, что Елену Малышеву отговаривают возвращаться в Россию из США. Все дело в том, что в Америке остается немало очагов заболевания коронавирусом, поэтому приезд телеведущей в Россию может якобы спровоцировать вторую волну. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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