Малышеву отговаривают возвращаться в Россию

Малышеву отговаривают возвращаться в Россию
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущей посоветовали уйти на полугодовой карантин

Российская телеведущая Елена Малышева может стать источником заражения коронавируса для многих россиян. Такое мнение выразил глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. По мнению депутата, американский вариант инфекции – самый опасный. В Штатах до сих пор остается немало очагов заболевания, а коронавирус там весьма активен.

Ранее стало известно, что ведущая программы "Жить здорово" пожаловалась на невозможность выехать из Штатов, так как Вашингтон не возобновил прямое авиасообщение с РФ. Малышева пытается вернуться домой через другие страны.

Парламентарий отметил, что в США ездить "никому не надо". А сама ведущая "наплевала" на своих соотечественников и уехала в Штаты. Если она вернется, многие россияне рискуют "перезаразиться" американским ковидом.

"Пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну", – считает депутат.

Сурайкин добавил, что ведущей нужно полгода карантина, чтобы люди "наконец отдохнули" от ее присутствия на телеэкранах, сообщает РИА "Новости".

Не так давно стало известно, что Малышева провела время с матерью, которая недавно вылечилась от COVID-19. Телеведущая взяла кресло-каталку и отвезла родительницу на прогулку по центру Москвы, опубликовав соответствующее видео в соцсетях.

Кстати, на днях она показала подписчикам своих сына, невестку и младших наследников. Малышева рассказала, что сноха опять беременна – скоро на свет появится малышка.

Стоит отметить, что телеведущая уже успела посетить столичные магазины, сняв маску и перчатки, после того как в Москве вновь открылись торговые центры. Малышева зашла в один из крупных комплексов и сделала первые покупки, причем маска на теледокторе была не всегда.

Егор МАЛКОВ

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