Юлия Михалкова рассказала о неприятных моментах во время работы

Внешний вид знаменитости из "Уральских пельменей" всегда вызывает восхищение зрителей. Юлия Михалкова часто появляется на публике с красивым макияжем и в откровенных нарядах, которые подчеркивают ее фигуру. Не удивительно, что такая внешность привлекает мужское внимание. Однако иногда это может сыграть злую шутку.

По словам артистки, ей приходилось отказывать богатым и влиятельным людям. Для нее уже стала привычной ситуация, когда к ней подходит "сальный нувориш" и предлагает ей большие деньги за несколько ночей, проведенных вместе.

Однако звезда "Уральских пельменей" была непреклонна.

"Отказывала сразу. Принципами не торгую", – резюмировала девушка.

Актриса также рассказала, что ее никогда не пугало хамское поведение со стороны мужчин. Михалкова считает, что из любой ситуации можно найти выход. Она посоветовала другим девушкам быть смелее и не бояться защищать свою честь.

"Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд", – именно такими методами звезда "Уральских пельменей" предложила бороться с хамством в свой адрес.

Напомним, что ранее Юлия Михалкова рассказала о своих отношениях с бывшими коллегами.