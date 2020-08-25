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Внешний вид знаменитости из "Уральских пельменей" всегда вызывает восхищение зрителей. Юлия Михалкова часто появляется на публике с красивым макияжем и в откровенных нарядах, которые подчеркивают ее фигуру. Не удивительно, что такая внешность привлекает мужское внимание. Однако иногда это может сыграть злую шутку.
По словам артистки, ей приходилось отказывать богатым и влиятельным людям. Для нее уже стала привычной ситуация, когда к ней подходит "сальный нувориш" и предлагает ей большие деньги за несколько ночей, проведенных вместе.
Однако звезда "Уральских пельменей" была непреклонна.
"Отказывала сразу. Принципами не торгую", – резюмировала девушка.
Актриса также рассказала, что ее никогда не пугало хамское поведение со стороны мужчин. Михалкова считает, что из любой ситуации можно найти выход. Она посоветовала другим девушкам быть смелее и не бояться защищать свою честь.
"Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд", – именно такими методами звезда "Уральских пельменей" предложила бороться с хамством в свой адрес.
Напомним, что ранее Юлия Михалкова рассказала о своих отношениях с бывшими коллегами.
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