По словам актрисы, она всегда поддерживала теплые отношения с женами участников коллектива

Бывшей участнице юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой не раз приписывали романы с товарищами по работе. Однако все это так и оставалось слухами, не подкрепленными доказательствами.

По словам юмористки, больше всего сплетен появлялось о ее взаимоотношениях с Дмитрием Брекоткиным. Именно он занял почетное место в списке предполагаемых любовников артистки.

Юлию не обижают такие слухи. Как отметила девушка, она понимает, в чем причина. Когда красивая женщина оказывается в мужском коллективе, это всегда становится поводом для сплетен. Так произошло и в данном случае.

Как сказала Михалкова в интервью StarHit, у них в коллективе были прекрасные дружеские взаимоотношения.

"Мы работали, балагурили, отдыхали. Но романы не крутили. Никогда!" – отметила юмористка.

Более того, девушка хорошо общалась с женами коллег.

Напомним, что Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" год назад. Как отмечает "Утро.ру", это было связано с ее желанием реализоваться самостоятельно. Ей попросту не хватило творческого развития.

Недавно появилась информация о том, что артистка сделала матери дорогой подарок – купила для нее дорогой автомобиль. Родительница была в восторге от такого презента.