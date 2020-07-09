Экс-звезда "Уральских пельменей" сделала дорогой подарок маме

Экс-звезда "Уральских пельменей" сделала дорогой подарок маме
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova
Родительница Юлии Михалковой была очень рада такому шикарному презенту на День рождения

Бывшая участница передачи "Уральские пельмени" Юлия Михалкова решила преподнести своей маме на День рождения шикарный подарок – автомобиль. Ради этого она даже специально прилетела всего лишь на полдня из столицы в родной Екатеринбург.

В сторис на своей странице в "Инстаграм" Юлия подробно рассказала поклонникам, как выбирала машину для мамы. По словам актрисы, ее мама предпочитает небольшие автомобили и считает, что они лучше всего подходят для загородных поездок. 

Девушка украсила автомобиль красными и белыми надувными шариками и огромным красным бантом. Затем она позвонила родительнице, поздравила с днем рождения и попросила ее выглянуть в окно. Мама Юлии была очень рада такому шикарному подарку. 

Ранее Юлия Михалкова рассказала, что ушла из "Уральских пельменей" из-за того,что ей хотелось творческого роста. Деньги при этом были лишь одним из факторов для принятия решения об уходе. Однако бывшие коллеги артистки считают, что все дело в том, что Михалкову недооценивали в коллективе.


Александра ЛЕОНИДОВА

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