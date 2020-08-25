"Одно удовольствие": Сафронов раскрыл детали поцелуя с Захаровой

"Одно удовольствие": Сафронов раскрыл детали поцелуя с Захаровой
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Художник считает представительницу МИД уникальной дамой

Фотография целующихся Никаса Сафронова и Марии Захаровой произвела эффект разорвавшейся бомбы. После яркого кадра сразу же поползли слухи об их романе. Однако художник опроверг эти домыслы и заявил, что они с госслужащей просто хорошие друзья.

Живописец рассказал, что познакомился с представительницей МИД на сигарном вечере в швейцарском посольстве. Между знаменитостями завязалась дружба. Оказалось, Мария тоже любительница хороших сигар, хотя редко позволяет себе это маленькое удовольствие. Специально для нее Никас держит дома мягкий сорт доминиканских сигар.

"Маша – очень позитивная, тонкая, бесконечно творческая и всеобъемлюще эрудированная девушка. Она уникальная! Мы дружим уже очень давно. Общаться с ней – одно удовольствие", – рассказал Сафронов в интервью изданию "Собеседник".

Художник также признался, что очень рад дружбе с работницей Министерства иностранных дел. По его словам, госслужащая всегда готова прийти на помощь друзьями и является по-настоящему отзывчивым человеком.

Скандальную фотографию с поцелуем Никаса Сафронова и Марии Захаровой ранее публиковало "Утро.ру".

Ольга ФЕДОРОВА

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