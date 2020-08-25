Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Фотографии Ирины Шейк на ее странице в "Инстаграм" всегда набирают множество просмотров. Сегодня брюнетка выложила откровенный снимок в черно-белом купальнике, который не остался без внимания ее поклонников. Всего за несколько часов пост набрал больше 200 тыс. лайков и почти тысячу восторженных комментариев.
Модель отдыхает на песчаном пляже. На фото 34-летняя красотка стоит спиной к фотографу на фоне бескрайнего моря и черных камней. Подписчики смогли рассмотреть ее идеальную фигуру и ровный бронзовый загар.
Снимок Шейк оставила без подписи. Фанаты сразу поделились эмоциями, засыпав звезду подиума комплиментами.
"Самая красивая девушка на планете!", "Такая красотка и одна", "Какая же вы прекрасная", "Нереальная", "Сногсшибательная",-
– написали они. Нашлись и те, кто признался брюнетке в любви и позвал ее замуж.
Ранее Ирина Шейк также порадовала поклонников откровенным кадром. Модель снялась в короткой майке с глубоким вырезом.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Русофобская позиция властей разобщает народы разных стран