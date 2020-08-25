"Ты идеал": фото Шейк в бикини восхитило народ

"Ты идеал": фото Шейк в бикини восхитило народ
Ирина Шейк. Фото: Dave Bedrosian/imago stock&people/www.globallookpress.com
Модель отдыхает на берегу моря

Фотографии Ирины Шейк на ее странице в "Инстаграм" всегда набирают множество просмотров. Сегодня брюнетка выложила откровенный снимок в черно-белом купальнике, который не остался без внимания ее поклонников. Всего за несколько часов пост набрал больше 200 тыс. лайков и почти тысячу восторженных комментариев. 

Модель отдыхает на песчаном пляже. На фото 34-летняя красотка стоит спиной к фотографу на фоне бескрайнего моря и черных камней. Подписчики смогли рассмотреть ее идеальную фигуру и ровный бронзовый загар. 

Снимок Шейк оставила без подписи. Фанаты сразу поделились эмоциями, засыпав звезду подиума комплиментами. 

"Самая красивая девушка на планете!", "Такая красотка и одна", "Какая же вы прекрасная", "Нереальная", "Сногсшибательная",-

– написали они. Нашлись и те, кто признался брюнетке в любви и позвал ее замуж. 


Ранее Ирина Шейк также порадовала поклонников откровенным кадром. Модель снялась в короткой майке с глубоким вырезом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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