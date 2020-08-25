Модель отдыхает на берегу моря

Фотографии Ирины Шейк на ее странице в "Инстаграм" всегда набирают множество просмотров. Сегодня брюнетка выложила откровенный снимок в черно-белом купальнике, который не остался без внимания ее поклонников. Всего за несколько часов пост набрал больше 200 тыс. лайков и почти тысячу восторженных комментариев.

Модель отдыхает на песчаном пляже. На фото 34-летняя красотка стоит спиной к фотографу на фоне бескрайнего моря и черных камней. Подписчики смогли рассмотреть ее идеальную фигуру и ровный бронзовый загар.

Снимок Шейк оставила без подписи. Фанаты сразу поделились эмоциями, засыпав звезду подиума комплиментами.

"Самая красивая девушка на планете!", "Такая красотка и одна", "Какая же вы прекрасная", "Нереальная", "Сногсшибательная",-



– написали они. Нашлись и те, кто признался брюнетке в любви и позвал ее замуж.

Ранее Ирина Шейк также порадовала поклонников откровенным кадром. Модель снялась в короткой майке с глубоким вырезом.