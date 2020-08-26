В архивном ролике вдовец орет во все горло

Личная жизнь недавно скончавшейся Валентины Легкоступовой обрастает все новыми подробностями. Накануне ее подруга певица Наталья Штурм опубликовала видео, где показано, как ведет себя супруг покойной. От его крика фанатам стало по себе.

На кадрах Юрий Фирсов общается с туристами, которые приобрели у него прогулку по морю. Инструктор ведет себя крайне агрессивно, он орет на клиента и использует ненормативную лексику.

"На этом видео муж Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрии Фирсов в неадекватно-агрессивном состоянии (…) Такой и за борт выкинет, не задумываясь", – подписала ролик в "Инстаграм" Штурм.

Певица отметила, что под шквал весьма несдержанных критических замечаний попали отдыхающие, которые заплатили за морское развлечение по €1,5 тысячи. По ее мнению, мужчина явно страдает припадками агрессии, и выходить за такого человека замуж было опасно, передает сайт "Комсомольская правда".

Фанаты поддержали негодующую подругу Легкоступовой. Под постом подписчики заметили, что такой человек вполне может ударить, тем более на пьяную голову.





"Это его истинная личина! Под маской овцы скрывался... Теперь понятно кто, "Психопат неадекват, который может скандалить и быть агрессивен и жесток!","Как это развидеть? Конечно мог ударить, вообще, легко", – поделились впечатлениями комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" публиковало леденящие душу подробности кремации Валентины Легкоступовой.

