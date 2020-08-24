Известная модель не может прийти в себя после сожжения тела певицы

Похороны Валентины Легкоступовой, которая умерла 14 августа, не обошлись без скандала. Знаменитую певицу кремировали, что осудили некоторые поклонники и коллеги звезды. Жуткими подробностями процесса поделилась модель Алена Кравец.

В то, что родственники решили сжечь тело исполнительницы хита "Ягода-малина", Кравец долго не могла поверить, а после похорон – прийти в себя. По словам звезды, она интересовалась, как проходит кремация, и процесс ее шокировал.

"Лопаются глазные яблоки, слезает кожа. Покойник словно встает из гроба, и его корежит",

– высказалась модель. Девушка недоумевает, как дети Легкоступовой решились "отправить тело красавицы-матери в печь", передает "Собеседник". Кравец заключила: она надеется, что прах звезды не будут развеивать на Канарских островах, как планировал вдовец Юрий Фирсов.

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней в клинике. Похороны прошли быстро – у близких практически не было времени попрощаться с знаменитой певицей, а затем гроб попросту пропал.