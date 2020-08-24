"Встает из гроба": появились жуткие подробности кремации Легкоступовой

"Встает из гроба": появились жуткие подробности кремации Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известная модель не может прийти в себя после сожжения тела певицы

Похороны Валентины Легкоступовой, которая умерла 14 августа, не обошлись без скандала. Знаменитую певицу кремировали, что осудили некоторые поклонники и коллеги звезды. Жуткими подробностями процесса поделилась модель Алена Кравец.

В то, что родственники решили сжечь тело исполнительницы хита "Ягода-малина", Кравец долго не могла поверить, а после похорон – прийти в себя. По словам звезды, она интересовалась, как проходит кремация, и процесс ее шокировал.

"Лопаются глазные яблоки, слезает кожа. Покойник словно встает из гроба, и его корежит",

– высказалась модель. Девушка недоумевает, как дети Легкоступовой решились "отправить тело красавицы-матери в печь", передает "Собеседник". Кравец заключила: она надеется, что прах звезды не будут развеивать на Канарских островах, как планировал вдовец Юрий Фирсов.

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней в клинике. Похороны прошли быстро – у близких практически не было времени попрощаться с знаменитой певицей, а затем гроб попросту пропал.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей