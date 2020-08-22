Поклонники певицы возмущены проведением церемонии погребения

Похороны Валентины Легкоступовой прошли не так гладко, как планировалось. Сразу после погребения разгорелся новый скандал. Поклонники возмущены, что все прошло "не по-людски".

На церемонии всем собравшимся разрешили подойти к телу артистки и лично попрощаться. К гробу подошел муж звезды, однако спустя время ему стало плохо. Одна из родственниц не выдержала и упала в обморок. После того, как все близкие смогли сказать свое слово, поклонников попросили выйти из помещения.

Фанаты прождали своей очереди больше часа – они надеялись, что им разрешать проводить звезду в последний путь громкими овациями, но все вышло иначе. Позже выяснилось, что гроб с Легкоступовой попросту пропал.

"Она и так была обделена вниманием при жизни! А здесь осталась и без последних аплодисментов", – приводит их слова "Собеседник".

Однако присутствующие на церемонии объясняют, что, вероятно, это оказалось недоразумением. Певицу собирались кремировать, поэтому гроб не могли вынести для прощания на улицу. После того, как все распрощались с артисткой, тело Легкоступовой ушло под пол, рассказывает Азиза. К тому же, время на прощание было очень ограничено – у родных не было достаточно средств, чтобы обеспечить долгие похороны.

Ранее в Сети появились новые версии, почему умерла Валентина Легкоступова.