"Не по-людски": пропажу гроба Легкоступовой после похорон объяснили

"Не по-людски": пропажу гроба Легкоступовой после похорон объяснили
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники певицы возмущены проведением церемонии погребения

Похороны Валентины Легкоступовой прошли не так гладко, как планировалось. Сразу после погребения разгорелся новый скандал. Поклонники возмущены, что все прошло "не по-людски". 

На церемонии всем собравшимся разрешили подойти к телу артистки и лично попрощаться. К гробу подошел муж звезды, однако спустя время ему стало плохо. Одна из родственниц не выдержала и упала в обморок. После того, как все близкие смогли сказать свое слово, поклонников попросили выйти из помещения. 

Фанаты прождали своей очереди больше часа – они надеялись, что им разрешать проводить звезду в последний путь громкими овациями, но все вышло иначе. Позже выяснилось, что гроб с Легкоступовой попросту пропал. 

"Она и так была обделена вниманием при жизни! А здесь осталась и без последних аплодисментов", – приводит их слова "Собеседник". 

Однако присутствующие на церемонии объясняют, что, вероятно, это оказалось недоразумением. Певицу собирались кремировать, поэтому гроб не могли вынести для прощания на улицу. После того, как все распрощались с артисткой, тело Легкоступовой ушло под пол, рассказывает Азиза. К тому же, время на прощание было очень ограничено – у родных не было достаточно средств, чтобы обеспечить долгие похороны. 

Ранее в Сети появились новые версии, почему умерла Валентина Легкоступова. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Лукашенко усидел": почему белорусская оппозиция проиграла

Для Белоруссии остался один выход - пойти по интеграции с Россией, считает эксперт

НАТО готовит провокацию против "Северного потока - 2" - эксперт

Маневры альянса у норвежского побережья связывают с защитой в Арктике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей