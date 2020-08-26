Телеведущая побывала на празднике актрисы Юлии Зиминой

Недавно Лариса Гузеева посетила торжество в честь свадьбы актрисы Юлии Зиминой. Фотографию с невестой телеведущая выложила только сегодня. На снимке в руках звезды "Давай поженимся" можно увидеть бутылку, очень похожую на пивную.

Сама Гузеева, которая сидит на некой лавочке, сделала акцент на своем забавном выражении лица. Телеведущая скорчила гримасу, чем позабавила виновницу торжества.

"Если вы на свадебных фотографиях красивая, значит свадьба была ненастоящая" – шутливо подписала фотографию телезвезда.

Поклонники Гузеевой отметили, что им приходятся по душе живые, непостановочные фотографии. Якобы они лучше всего передают эмоции запечатленного на них человека.

Некоторые пользователи Сети обратили внимание на бутылку в руках телеведущей.

"Это что, пивасик?" – поинтересовался один из комментаторов.

Сама Лариса Гузеева никак не отреагировала на догадки интернет-пользователей.

Напомним, 17 августа 39-летняя актриса Юлия Зимина объявила о том, что она вышла замуж. Спустя пять дней молодожены устроили торжество. Банкет прошел в шикарном ресторане. Среди приглашенных гостей оказалась Лариса Гузеева вместе со своей дочерью Ольгой.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Лариса Гузеева жестко отчитала дочь перед свадьбой. Это было связано с выходкой звездной наследницы.