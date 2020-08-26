Артистка поделилась кадром из поездки в Соединенные Штаты

Анна Седокова уже вернулась в Москву из Лос-Анджелеса, но до сих пор продолжает делиться солнечными снимками. Певица опубликовала новую фотографию в "Инстаграм", где предстала в необычной позе в черном бикини.

Звезду сняли в полете, когда она прыгала с небольшой скамейки. В кадре артистка расставила руки в стороны и закрыла глаза, вытянув одну ногу вперед. Позади Седоковой можно разглядеть пляж и несколько многоэтажек.

В описании к посту певица порассуждала, за что же можно любить осень. Одной из причин звезда назвала то, что появится возможность не волноваться из-за своей фигуры: "Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног".

В комментариях подписчики поделились с Седоковой, почему любят осеннюю пору они, а также похвалили снимок и фигуру звезды:

"Нельзя быть такой роскошной ведь", "Крутое фото и Анна прекрасна!", "Вау", "Какая фигура!"

Анна Седокова воспитывает троих детей, однако свою младшую дочь Монику видит редко – девочка живет с отцом в США. Недавно в Сети появились редкие кадры с наследницей певицы.