Фигуристка недоумевает, почему о предполагаемом пополнении не спросили лично у нее

Недавно в СМИ заговорили о том, что Татьяна Навка ждет третьего ребенка. Появились слухи, что спортсменка должна родить совсем скоро, при этом беременность протекает тяжело, именно поэтому звезда так редко появляется на публике в последнее время. Ситуацию прокомментировала сама знаменитость.

"Весь день принимаю поздравления... о третьей беременности",

– так начала свой пост в "Инстаграм" жена Дмитрия Пескова. Фигуристку возмутило, что ей практически никто не позвонил, чтобы проверить информацию, прежде чем публиковать такие новости.

Навка отметила: одни писали, что она уже выбрала роддом и оплатила палату, другие и вовсе "пол определяют на глаз и советуют Леной назвать".

"А жаль, что неправда..." – расстроились некоторые подписчики, отметив, что Татьяна – отличная мать. "Придется соответствовать!" – пошутили в комментариях.



Впрочем, фигуристке указали, что скорее всего подробности своей личной жизни она бы раскрывать не стала, и напомнили о том, как звезда поведала о пополнении в семье уже после рождения своей младшей дочери Надежды: "Ну вы же правду ведь не сказали бы".

В Сети также заметили, что, комментируя слухи о своей беременности, Навка так и не написала: действительно ли она ждет ребенка или это все выдумки прессы. "Так скажите правду, кто же Вам не дает? А то опять пост ни да, ни нет, меня не спросили", – написал один из Инстаграм-пользователей.

Ранее "Утро.ру" писало, что в СМИ появились слухи о грядущем пополнении в семье Навки и Пескова. Напомним, сейчас Татьяна воспитывает двух дочерей – Александру и Надежду.