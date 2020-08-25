По слухам, фигуристка чувствует себя не очень хорошо

45-летнюю Татьяну Навку подозревают в беременности. По Интернету активно распространяются слухи, что фигуристка и пресс-секретарь президента в скором времени снова станут родителями.

В последнее время Татьяна Навка реже появляется на светских мероприятиях, передает женский онлайн-журнал Passion.ru. Также звезда "Ледникового периода" все меньше показывает свою фигуру в Инстаграм.

Однако пользователи Сети все-таки смогли разглядеть на ее фото округлившийся живот. Это очень порадовало поклонников пары Навки и Пескова.

Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", Татьяна Навка тяжело переносит беременность. Именно по этой причине Дмитрий Песков появляется на различных мероприятиях без жены.

Кроме того, источник пишет, что роды состоятся в скором времени. То есть можно сделать вывод, что спортсменка находится на последних сроках беременности.

Сама Татьяна Навка никак не комментирует данные слухи. Напомним, фигуристка вместе с супругом растит дочь Надю. Недавно девочке исполнилось 6 лет. Кроме того, у звезды есть еще старшая дочь от первого брака – с фигуристом Александром Жулиным.

Недавно появилась информация о том, что Татьяна Навка побывала на Дне Рождения Григория Лепса вместе с Дмитрием Песковым. Там супруги станцевали под песни именинника.