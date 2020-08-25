СМИ: Навка находится на последних сроках беременности

СМИ: Навка находится на последних сроках беременности
Татьяна Навка. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По слухам, фигуристка чувствует себя не очень хорошо

45-летнюю Татьяну Навку подозревают в беременности. По Интернету активно распространяются слухи, что фигуристка и пресс-секретарь президента в скором времени снова станут родителями.

В последнее время Татьяна Навка реже появляется на светских мероприятиях, передает женский онлайн-журнал Passion.ru. Также звезда "Ледникового периода" все меньше показывает свою фигуру в Инстаграм.

Однако пользователи Сети все-таки смогли разглядеть на ее фото округлившийся живот. Это очень порадовало поклонников пары Навки и Пескова.

Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", Татьяна Навка тяжело переносит беременность. Именно по этой причине Дмитрий Песков появляется на различных мероприятиях без жены.

Кроме того, источник пишет, что роды состоятся в скором времени. То есть можно сделать вывод, что спортсменка находится на последних сроках беременности.  

Сама Татьяна Навка никак не комментирует данные слухи. Напомним, фигуристка вместе с супругом растит дочь Надю. Недавно девочке исполнилось 6 лет. Кроме того, у звезды есть еще старшая дочь от первого брака – с фигуристом Александром Жулиным.

Недавно появилась информация о том, что Татьяна Навка побывала на Дне Рождения Григория Лепса вместе с Дмитрием Песковым. Там супруги станцевали под песни именинника. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Киселев раскрыл место жительства отравителей Навального

Мертвый оппозиционер мог послужить заказчикам лучше, чем живой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей