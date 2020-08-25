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45-летнюю Татьяну Навку подозревают в беременности. По Интернету активно распространяются слухи, что фигуристка и пресс-секретарь президента в скором времени снова станут родителями.
В последнее время Татьяна Навка реже появляется на светских мероприятиях, передает женский онлайн-журнал Passion.ru. Также звезда "Ледникового периода" все меньше показывает свою фигуру в Инстаграм.
Однако пользователи Сети все-таки смогли разглядеть на ее фото округлившийся живот. Это очень порадовало поклонников пары Навки и Пескова.
Как сообщает Telegram-канал "НеМалахов", Татьяна Навка тяжело переносит беременность. Именно по этой причине Дмитрий Песков появляется на различных мероприятиях без жены.
Кроме того, источник пишет, что роды состоятся в скором времени. То есть можно сделать вывод, что спортсменка находится на последних сроках беременности.
Сама Татьяна Навка никак не комментирует данные слухи. Напомним, фигуристка вместе с супругом растит дочь Надю. Недавно девочке исполнилось 6 лет. Кроме того, у звезды есть еще старшая дочь от первого брака – с фигуристом Александром Жулиным.
Недавно появилась информация о том, что Татьяна Навка побывала на Дне Рождения Григория Лепса вместе с Дмитрием Песковым. Там супруги станцевали под песни именинника.
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