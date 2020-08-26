"Ужасно": Харатьяна без трусов осудили за видео со съемок

"Ужасно": Харатьяна без трусов осудили за видео со съемок
Дмитрий Харатьян. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера запечатлели во время перевоплощения в образ

В Севастополе проходят съемки фильма "Гардемарины – 5", премьера которого запланирована на 2022 год. Роль Алексея Корсака по-прежнему играет Дмитрий Харатьян. В Сети появились эксклюзивные кадры со съемок, где актер перевоплощается в своего героя. Однако в комментариях видео с переодевающимся артистом жестко раскритиковали.

Харатьяна с голым торсом сняли в гримерной. Актеру предстояло надеть бежевые штаны из легкой ткани и для этого ему было необходимо специальное нижнее белье. Но Дмитрий заявил на камеру:

"Харатьян снимается без трусов".

В следующем опубликованном в Инстаграм-аккаунте фильма ролике Дмитрий уже заканчивал переодевание. Нижнего белья на артисте, стоявшего спиной к оператору, действительно не было.

Смелое видео возмутило подписчиков. Одни написали, что Харатьяну стоит обратить внимание на свою фигуру: "Живот можно и подкачать". Другие сочли ролик неуместным:

"Зачем все это? Заманиваете зрителей голой задницей Харатьяна?", "Ужасно".

С негативными комментариями согласились не все. В Сети отметили, что 60-летний актер выглядит отлично: "Наш любимый гардемарин в превосходной форме", "Фигура лучше чем в молодости".

Ранее "Утро.ру" писало о конфликте Дмитрия Харатьяна и Сергея Жигунова на съемках первой части "Гардемарины, вперед!"

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Карина СИРАЗОВА

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