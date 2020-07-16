Почему поссорились знаменитости, которые были друзьями, - в материале "Утро.ру"

Порой проверку временем не проходят не только звездные браки, но и творческие дуэты – артисты начинают ненавидеть друг друга, хотя многие годы могли и дружить, и работать вместе. "Утро.ру" вспоминает самые громкие скандалы между знаменитостями.

Собчак и Канделаки

Ксения Собчак, известная своими колкими высказываниями, рассорилась со многими коллегами: Тимати, с которым она проводила немало времени в начале 2000-х, Викторией Боней, а недавно высказалась в адрес Стаса Костюшкина.

А вот конфликт телеведущей с Тиной Канделаки длится уже не один год. Журналистки дружили больше десяти лет назад и даже поцеловались на сцене во время вручения престижной премии. Сейчас же Собчак не упускает возможности подколоть звезду на публике, а Канделаки нередко отвечает ей взаимностью.

Серябкина и Темникова

Елена Темникова и Ольга Серябкина стали первыми солистками популярной группы "Серебро". Девушки не только работали вместе, но и стали близкими подругами. Скандал разгорелся после ухода Темниковой из группы – певица заявила, что ее подруга закрутила роман с продюсером Максимом Фадеевым. Серябкина же эту информацию опровергает.

Жигунов и Харатьян

Фильм "Гардемарины, вперед!" подарил широкую известность сразу двум актерам – Сергею Жигунову и Дмитрию Харатьяну. Тем не менее, артисты поссорились еще на съемках и с тех пор отношения между ними испорчены, передает Teleprogramma.pro.

Водонаева и Боня

После "Дома-2" рассорились сразу несколько звезд телепроекта. Алена Водонаева и Виктория Боня не упускают возможности напомнить бывшей подруге о себе. Одной из причин конфликта стал "слив" интимных фотографий Бони. Экс-участница телестройки считает, что в этом замешана Алена, которая таким образом решила отомстить. Об этом Водонаева рассказала в Ютуб-шоу "Алена, блин".

Бородина и Бузова

Ведущие "Дома-2" Ольга Бузова и Ксения Бородина также друг друга недолюбливают – слухи о вражде девушек ходят не первый год. Звезды прямо никогда о конфликте не говорили, однако Бузова все же не пригласила коллегу на вечеринку по случаю выхода ее новой песни, пишет "7 дней".

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