Фирсов-младший объяснил "побег" отца после инцидента

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов обвенчались в Крыму в июле. Через месяц, 14 августа, исполнительница хита "Ягода– малина" умерла в одной из московских больниц. Причиной стала черепно-мозговая травма из-за падения, однако многие винят в смерти певицы ее мужа. Накануне по этому поводу высказался сын яхтсмена от прошлых отношений. Даниил Фирсов уверен, что все обвинения в отношении его отца надуманны.

Наследник вдовца Легкоступовой заявил, что часто созванивался с отцом после свадьбы. Супруги пышно отметили медовый месяц и пребывали в приподнятом настроении. По словам Даниила, никаких проблем, а тем более конфликтов, в новой семье не было.

Он также рассказал, что "побег" Фирсова из клиники, в которую они поступили вместе с женой для очищения организма от алкоголя, объясняется очень легко. Мужчина не пытался скрыться. После обнаружения травмы Валентину перевели в другое отделение, и супруг отправился на ее поиски, пишет "Комсомольская правда".

"Юрий никогда в жизни никого пальцем не тронул, мухи не обидел и даже меня – как бы я себя не вел", – разоткровенничался сын Фирсова.

Так молодой человек прокомментировал шквал обвинений в адрес отца. Многие считают, что мужчина был весьма агрессивен и вполне способен поднять руку на женщину. Косвенным доказательством этого стало видео, которое опубликовала подруга Валентины Легкоступовой – певица Наталья Штурм. В архивном ролике вдовец орет во все горло на своего клиента.

Фирсов и Легкоступова венчались в церкви. Для артистки оно было первым, а для ее супруга – третьим. Однако об этом он предпочел своей избраннице не говорить – личные подробности оставались в тайне до смерти звезды. Сын также решил не отвечать на вопрос, зачем мужчина венчался на Валентине.