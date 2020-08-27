Водку не пил: друг назвал новую версию таинственной гибели Панина

Водку не пил: друг назвал новую версию таинственной гибели Панина
Игорь Миркурбанов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер тщательно следил за здоровьем в последние годы жизни

Андрей Панин скончался при загадочных обстоятельствах семь лет назад, однако коллеги до сих пор гадают, что же стало истинной причиной трагедии. Актер сильно ударился головой в состоянии алкогольного опьянения – так звучит официальная версия. Но друг и коллега Игорь Миркурбанов утверждает: в последние годы жизни тот практически не пил.

"Произошло что-то ужасное",

– поделился он, уточнив, что это всего лишь его подозрения, так как всех подробностей сам не знает. По словам Миркурбанова, погибший следил за своим здоровьем и употреблял лишь белое вино:

"Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку".

Актер вспоминает, что незадолго до смерти виделся с Паниным – тот недавно вернулся из отпуска и выглядел стройным и загорелым. По мнению друга, должно было случиться "что-то из ряда вон", чтобы приятель сорвался.

Миркурбанов признался, что Панин сильно страдал и боролся за жизнь, но "алкогольным забытьем" это не было. В эфире программы "Судьба человека" друг актера высказался: он до сих пор не находит себе места, что тогда не смог помочь.

Напомним, что Андрея Панина нашли мертвым в его собственной квартире весной 2013 года. Ходили слухи, что артиста убили, однако следствие заявило: он умер от потери крови после падения.

Карина СИРАЗОВА

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