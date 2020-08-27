Хит "Третье сентября" можно услышать каждый год

Юрий Лоза рассказал, как можно запретить известную песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Звучащее каждую осень музыкальное произведение настолько надоело некоторым, что они даже решили составить петицию. По словам певца, действовать нужно по-другому.

Юрий Лоза отметил, что петиция на запрет песни не сработает. Дело в том, что ее может исполнять не только Михаил Шуфутинский, но и другие певцы. Поэтому нужно бороться с "корнем зла" – авторами данной композиции. Ими являются Игорь Крутой и Юрий Николаев.

Лоза объяснил, что только авторы песни имеют возможность запретить ее трансляцию. Так что нужно обращаться напрямую именно к Крутому и Николаеву. По словам музыканта, при лучшем раскладе они могут забрать права на исполнение трека.

Однако Юрий Эдуардович предупредил, что авторы песни вряд ли откажутся от ее трансляции. Якобы они написали гимн сентября не для этого, передает "ПолитЭксперт".

Напомним, песня "Третье сентября" была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Композиция подарила певцу популярность и всеобщее признание. С того времени песня ежегодно врывается в дома россиян.

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