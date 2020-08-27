Киркоров обласкал Федункив на глазах у зрителей - видео

Кадры появились в Сети

Филипп Киркоров на своей инстаграм-странице поздравил Марину Федункив с днем рождения. В честь именинницы певец выложил совместное видео с шоу "Пригласите на свадьбу". На записи артист начал любезничать со звездой "Comedy Woman".

Филипп Киркоров расцеловал руки Марине Федункив, обратил внимание на ее платье, после чего начал хвастаться своим дорогим нарядом. Актриса оценила такой жест со стороны короля российской эстрады.

Под видео певец обратился к Федункив с теплыми словами.

"Целую руки самой обворожительной даме" – написал он.

Филипп Бедросович отметил, что он обожает актрису и ее оптимизм. Певец пожелал ей богатой жизни.

Комментаторы поддержали Киркорова и принялись поздравлять Марину Федункив.

"Нескончаемого оптимизма, позитива и хорошего настроения!" – пожелал актрисе один из пользователей Сети.

Напомним, Филипп Киркоров и Марина Федункив познакомились на сцене КВН. Актриса вместе с другими участниками своей команды "Добрянка" пригласила певца принять участие в номере. Суть юмористического представления заключалась в том, чтобы показать дорогую жизнь в столице. Киркоров принял предложение, став изюминкой номера. Так и завязалось знакомство двух звезд.

Ранее появилась информация о том, что Киркоров предотвратил конфликт между Федункив и Бузовой.