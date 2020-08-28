Звездное семейство бороздит морские просторы

Филипп Киркоров поделился ярким летним видео со своими детьми. Оказалось, что Мартин и Алла-Мария отлично держатся на досках для серфинга.

На странице сына поп-короля в "Инстаграм" появился видеоролик с семейного отдыха на море. Знаменитость проводит время с детьми на катере. Наследники катаются на доске, прицепленной к борту. Такое развлечение пришлось по душе звездным малышам: они танцуют прямо во время скольжения по волнам и светятся от счастья.

"Ловите зажигательные греческие танцы", – подписал ролик артист.

Знаменитый певец выступил в роли оператора. Он подпевает летнему хиту, звучащему с палубы. А еще Киркоров предложил сыну станцевать на камеру, на что Мартин с готовностью согласился.

Поклонники артиста порадовались за своего кумира, отметив, что у него очень талантливые дети.

"Какие молодцы!", "Так здорово у них получается!", "За Филиппа очень рада!", "Киркоровы, вы все супер!", "Крутышки, аж дух захватывает!" – восхитились комментаторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Филипп Киркоров на радостях не узнал сына. Известный певец снял на видео чужого ребенка.