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Певица Максим, о внезапном исчезновении которой вновь заговорили в Сети, на самом деле никуда не пропала и отдыхает с семьей в Турции. Кадрами с отдыха поделилась концертный директор звезды Марина Соколова.
Представительница артистки утверждает: она хорошо себя чувствует и осенью вновь возвращается на сцену. В Инстаграм-историях Соколова показала кадры, где Максим катается на гидроцикле и летает на парашюте над Средиземным морем.
Артистка решила сделать небольшую паузу в карьере, чтобы восстановиться после аварии, в которую она попала в прошлом году. Месяц назад директор Максим опубликовала первые снимки с певицей после болезни – звезда активно занималась спортом.
Совсем недавно об исчезновении певицы заговорили снова после эфира Аллы Довлатовой на радио – ведущая внезапно обеспокоилась состоянием звезды, напоминает "Пятый канал".
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