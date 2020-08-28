Готовится к концертам: "пропавшую" Максим сняли на отдыхе

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" улетела с семьей в Турцию

Певица Максим, о внезапном исчезновении которой вновь заговорили в Сети, на самом деле никуда не пропала и отдыхает с семьей в Турции. Кадрами с отдыха поделилась концертный директор звезды Марина Соколова.

Представительница артистки утверждает: она хорошо себя чувствует и осенью вновь возвращается на сцену. В Инстаграм-историях Соколова показала кадры, где Максим катается на гидроцикле и летает на парашюте над Средиземным морем.

Артистка решила сделать небольшую паузу в карьере, чтобы восстановиться после аварии, в которую она попала в прошлом году. Месяц назад директор Максим опубликовала первые снимки с певицей после болезни – звезда активно занималась спортом.

Совсем недавно об исчезновении певицы заговорили снова после эфира Аллы Довлатовой на радио – ведущая внезапно обеспокоилась состоянием звезды, напоминает "Пятый канал".

Карина СИРАЗОВА

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