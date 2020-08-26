Маргарита Соколова успокоила поклонников артистки

Певица МакSим уже несколько месяцев ничего не публикует в социальных сетях и перестала давать концерты. Менеджер артистки рассказала о причинах исчезновения.

Как оказалось, исполнительница хита "Знаешь ли ты" приходит в себя и восстанавливает здоровье после аварии, которая произошла в 2019 году. Как оказалось, у знаменитости случился посттравматический синдром. Об этом Маргарита Соколова рассказала в интервью "Ридиусу".

Директор также поспешила успокоить фанатов. По ее словам, МакSим вместе с детьми сейчас отдыхает в Турции. Певица трудится над свежими хитами и уже в скором времени вернется на сцену с новым репертуаром, передает URA.RU.

Напомним, что не так давно певица попала в больницу с жалобами на сильные боли и бессонницу. Врачи долгое время не могли найти причину плохого самочувствия звезды.