"Девочка в положении": народ обсуждает видео с невесткой Валерии

"Девочка в положении": народ обсуждает видео с невесткой Валерии
Певица Валерия. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская показала неожиданные кадры со свадьбы

Сегодня в семье певицы Валерии – большой праздник. Сын звезды Арсений женился: кадры со свадьбы артистка еще не публиковала, однако ее опередили гости.

Продюсер Яна Рудковская выложила видео танца молодых под песню в исполнении звездной мамы Арсения. Валерия, наблюдая за счастливой парочкой, растрогалась, но сумела сдержать слезы и допела до конца.

Между тем пользователи Сети обсуждают округлившийся живот Лианы. Возможно, виной тому пышное платье, но ряд комментаторов пришел к другому выводу и принялся поздравлять молодоженов с грядущим прибавлением.

"(...)девочка в положении немного... очень красивые конечно и молодые! счастья молодым!"  "при чем глубоко в положении" "это же круто" "месяцев 5 точно есть", – пишут они (орфография и пунктуация сохранены).

Сама Валерия пообещала выложить фотоотчет с праздника немного позже. Об этом она написала в Инстаграм.

Невестка певицы утром между тем похвасталась эффектными кадрами с роскошным букетом и подарком от самого Филиппа Киркорова.   

Кристина ЧЕРНИКОВА

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