"До сих пор слышу много неприятного": Приходько пожаловалась на травлю на Украине из-за России

"До сих пор слышу много неприятного": Приходько пожаловалась на травлю на Украине из-за России
Анастасия Приходько. Фото: Anton Belitsky/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Певица до сих пор расплачивается за свое выступление на Евровидении от РФ

Украинская певица Анастасия Приходько объявила от травле в свой адрес в родной стороне из-за участия в Евровидении от России.

На конкурсе 2009 года певица выступала в отборе от Незалежной, однако ее дисквалифицировали. После этого ей предложили представлять на конкурсе РФ. Тогда она заняла 11-ю строчку в конкурсе.

Артистка призналась, что до сих пор в ее адрес поступают неприятные обвинения в том, что она "консервная банка", которая выступала на Евровидении от российской стороны. 

"До сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России", – заявила звезда.

Знаменитость рассказала, что покинула в свое время Украину из-за того, что в родной стране ее не смогли оценить по достоинству.

"И очень жаль, что люди не понимают следующее: меня дисквалифицировали украинцы, при тогдашней власти. Ющенко не смог ни на что повлиять – это было нечестное Евровидение – взяточничество и так далее. Попросту выгнали как неудобного участника. У меня был выбор, и я поехала в Россию", – рассказала Анастасия в интервью на "4 Канале", опубликованном на ЮТуб-канале DROZDOV.

Кстати, однажды Приходько объявила о завершении музыкальной карьеры, решив уйти в большую политику. Артистка стала соратницей Юлии Тимошенко, о чем рассказала в соцсетях.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В Германии заявили о серьезных последствиях отравления Навального для России

Вина Москвы не доказана, однако Берлин уже пугает санкциями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

892 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей