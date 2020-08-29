Певица до сих пор расплачивается за свое выступление на Евровидении от РФ

Украинская певица Анастасия Приходько объявила от травле в свой адрес в родной стороне из-за участия в Евровидении от России.

На конкурсе 2009 года певица выступала в отборе от Незалежной, однако ее дисквалифицировали. После этого ей предложили представлять на конкурсе РФ. Тогда она заняла 11-ю строчку в конкурсе.

Артистка призналась, что до сих пор в ее адрес поступают неприятные обвинения в том, что она "консервная банка", которая выступала на Евровидении от российской стороны.

"До сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России", – заявила звезда.

Знаменитость рассказала, что покинула в свое время Украину из-за того, что в родной стране ее не смогли оценить по достоинству.

"И очень жаль, что люди не понимают следующее: меня дисквалифицировали украинцы, при тогдашней власти. Ющенко не смог ни на что повлиять – это было нечестное Евровидение – взяточничество и так далее. Попросту выгнали как неудобного участника. У меня был выбор, и я поехала в Россию", – рассказала Анастасия в интервью на "4 Канале", опубликованном на ЮТуб-канале DROZDOV.

Кстати, однажды Приходько объявила о завершении музыкальной карьеры, решив уйти в большую политику. Артистка стала соратницей Юлии Тимошенко, о чем рассказала в соцсетях.



