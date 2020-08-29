Звезда "Аншлага" заявила, что у нее есть своя версия о разладе

Российская телеведущая Регина Дубовицкая рассказала о конфликте с юмористом Ефимом Шифриным, который заявлял, что в "Аншлаге" выступают с его старыми номерами. Артист жаловался на то, что ничего не получил за эти концерты. Впрочем, бывшие коллеги по эстрадному цеху часто обвиняли Дубовицкую в незаконном использовании их авторства.

Ведущая отметила, что никогда не ссорилась с Шифриным – когда она попала в ДТП в Черногории в 2007 году и очутилась в реанимации, тот сразу связался и предложил любую помощь.



Дубовицкая заметила, что телеэфиры артистам не оплачивают. А о жалобах Шифрина об использовании его номеров в передаче узнала во время концертов в другом городе уже гораздо позже.

"Кто там прав, кто виноват? У меня есть моя версия, но не буду ее говорить", – рассказала знаменитость.

Звезда добавила, что "все было по-другому", а коллег пытались столкнуть лбами "сторонние люди". Она также отметила, что считает Шифрина замечательным артистом, который добился больших успехов на театральной сцене, сообщает "Собеседник".

Ранее звезда "Аншлага" Юрий Гальцев упрекнул своих коллег в том, что решили отвернуться от проекта. Она также заявил, что добиться популярности им помогла Дубовицкая.

Не так давно артист Дроботенко опубликовал раритетное фото из "Аншлага". На представленном снимке Регина Дубовицкая расположилась коленях у своего коллеги, а сам артист придерживает ее ноги. Ведущий также заявил, что прекрасный пол любит, когда их носят на руках. Однако Регина – исключение, она предпочитает сидеть на коленях.