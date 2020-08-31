Вдовец Легкоступовой планирует сбежать из России

Вдовец Легкоступовой планирует сбежать из России
Юрий Фрисов. Фото: instagram.com/firsov_yury
Супруг покойной певицы после трагедии засобирался в Турцию

Валентина Легкоступова умерла около двух недель назад, а ее супруг Юрий Фирсов уже собрался выйти в море. Вдовец заявил о своем намерении перегнать яхту из Сочи в Турцию, чтобы не плыть "пустым", после чего на него обрушился шквал критики в соцсети.

Третий муж Легкоступовой, с которым певица обвенчалась в за месяц до смерти, разместил в "Фейсбук" объявление о перегоне судна. "А как же горе?" – наехали на яхтсмена подписчики.

Фирсов напомнил, что таким образом он зарабатывает, и после смерти супруги ему нужно на что-то жить. Позже он добавил: "Море мне нужно, как воздух, как возможность жить и как выжить, у меня нет другого пути".

"Спасаюсь я так, чтобы не сдохнуть с тоски", – заключил вдовец, уточнив, что певица "уже дала добро идти в ее любимую стихию". Сайт "Комсомольская правда" напоминает, что артистка, как и ее супруг, тоже очень любила море и собиралась уехать на Тенерифе.

Ранее сын Юрия Фирсова объяснил, почему тот сбежал из клиники, где находился вместе с Валентиной Легкоступовой.

Карина СИРАЗОВА

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