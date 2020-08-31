Выбралась из России: Орбакайте показала отдых с семьей в Америке

Выбралась из России: Орбакайте показала отдых с семьей в Америке
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица вместе с мужем и дочкой прогулялась по Нью-Йорку

Уже скоро начнется осень, поэтому многие пытаются заполнить последние беззаботные дни яркими моментами. Вот и дочка Примадонны решила провести оставшиеся дни лета вместе с семьей. 

Кристина Орбакайте выложила в "Инстаграм-истории" несколько фото и видео, в которых поделилась подробностями семейного досуга. Несмотря на ветреную погоду, певица, ее супруг и их дочь Клавдия посвятили день прогулке по Нью-Йорку. Семья успела покататься на теплоходе и увидеть Бруклинский мост и статую Свободы. На видео внучка Аллы Борисовны и Михаил Земцов выглядят счастливыми и радостными. 

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Фото: instagram.com/orbakaite_k

К слову, наследница Аллы Пугачевой уже много лет живет на две страны. Летом она вместе с дочкой часто прилетает к мужу, который работает в Штатах. Однако вскоре мама и дочка вернутся в Россию, чтобы Клавдия смогла пойти на учебу. 

Тем не менее, как артистка попала в США – неизвестно. Пока границы для российских граждан, желающих попасть в Америку закрыты – пропускают только тех, у кого есть специальные визы или вид на жительство. 

Напомним, что дочь Кристины Орбакайте занялась воздушной гимнастикой и удивила поклонников своим трюками на трапеции. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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