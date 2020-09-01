Барановскую заплевали за "застиранные трусы"

Барановскую заплевали за "застиранные трусы"
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка популярного рэпера наехала на ведущую после насмешек над возлюбленным

Юлии Барановской после рассказа о случае на дне рождения Егора Крида досталось от подруги известного исполнителя. Девушка Моргенштерна в соцсетях назвала телеведущую, обсудившую "застиранные трусы" исполнителя "Кадиллака", 45-летней уходящей звездой.

На мероприятии Моргенштерн снял с себя джинсы, оставшись в белых трусах на сцене. Две недели назад ведущая "Мужское/женское" рассказала об этом случае в ютуб-шоу и посмеялась над нижним бельем рэпера – оно, по ее словам было застиранным и "в катышках".

Накануне слова звезды дошли и до подруги рэпера Дилары, и она решила дать отпор. Девушка подшутила: какого же размера должны были быть "катышки" на трусах Моргенштерна, чтобы 45-летняя ведущая их увидела? Дилара подколола Юлию, что ту подводит зрение. Напомним, что на самом деле Барановская моложе, чем написала возлюбленная певца.

"Даже прикольно, когда уходящие звезды пытаются хайпить на трусиках моего мужика",

цитирует Дилару WMJ.

После выходки рэпера на сцене Юлия Барановская заявила, что мужчины и женщины должны следить за собой и своей одеждой.

Карина СИРАЗОВА

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