Продюсер снялся в компании Вахтанга Кикабидзе

Иосиф Пригожин поделился с подписчиками архивным кадром. На эксклюзивном фото музыкальному продюсеру всего 25 лет. Впрочем, многие фанаты заметили, что в молодости он выглядел значительно старше своего возраста.

На раритетном снимке знаменитость позирует с известным грузинским певцом. Пригожин рассказал, что проработал с Вахтангом Кикабидзе целых восемь лет. Мужчины сидят за скромно накрытым столом. Оба одеты в простые черные футболки. В то время Пригожин еще носил шевелюру. Как известно, сейчас артист предпочитает ходит с тщательно выбритой головой.

Подписчики, конечно, были рады возможности увидеть, как выглядели их кумиры в молодости. Однако многих несколько смутил вид 25-летнего Иосифа.



"По фото лет 45", "Удивили", "Вы в 25 выглядели, как мой дед в 78", "25? Серьезно?", "Выглядишь на 40, сейчас и то лучше", "Еще с волосами", "Дала бы все 40!" – сострили комментаторы под постом.

Впрочем, некоторые отметили, что сейчас 51-летний артист следит за своей внешностью и отлично выглядит для своего возраста.

Так, недавно "Утро.ру" рассказывало, что Иосиф Пригожин заметно похудел на карантине. Своим поклонникам продюсер посоветовал больше заниматься спортом и меньше есть.

