Известный комик надругался над российским флагом

Известный комик надругался над российским флагом
Александр Гудков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Пойти на преступление Александра Гудкова заставили обстоятельства

Резидент Comedy Women часто попадает в неловкие ситуации, о которых он рассказывает во время интервью. В этот раз Александр Гудков решил поделиться историей, которую он сам называет  "уголовная штука". 

На шоу "Блеф" на ютуб-канале "Покерфейс" соведущий "Вечернего Урганта" рассказал, что однажды ему пришлось порвать российский флаг. Такая история произошла с ним во время смотра команд КВН. 

В одном из номеров Александр Гудков должен был играть Бритни Спирс в образе пионерки, но не смог найти красный галстук, поэтому ему пришлось экстренно искать выход из сложившейся ситуации. 

Сначала комик начал рвать флаг Государственного университета управления, однако с первого раза не получилось. Тогда ничего не оставалось, кроме как порвать российский флаг. 

"Этой полоски красной хватило и на повязку на голову, и на шею", – резюмировал Гудков.

Напомним, что недавно стало известно, что Гудков шокировал ведущего КВН своим поведением. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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