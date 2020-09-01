Пойти на преступление Александра Гудкова заставили обстоятельства

Резидент Comedy Women часто попадает в неловкие ситуации, о которых он рассказывает во время интервью. В этот раз Александр Гудков решил поделиться историей, которую он сам называет "уголовная штука".

На шоу "Блеф" на ютуб-канале "Покерфейс" соведущий "Вечернего Урганта" рассказал, что однажды ему пришлось порвать российский флаг. Такая история произошла с ним во время смотра команд КВН.

В одном из номеров Александр Гудков должен был играть Бритни Спирс в образе пионерки, но не смог найти красный галстук, поэтому ему пришлось экстренно искать выход из сложившейся ситуации.

Сначала комик начал рвать флаг Государственного университета управления, однако с первого раза не получилось. Тогда ничего не оставалось, кроме как порвать российский флаг.

"Этой полоски красной хватило и на повязку на голову, и на шею", – резюмировал Гудков.

Напомним, что недавно стало известно, что Гудков шокировал ведущего КВН своим поведением.

