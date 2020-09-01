"Эталон красоты": Шейк оголилась до нижнего белья

"Эталон красоты": Шейк оголилась до нижнего белья
Ирина Шейк. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Модель опубликовала фото в социальных сетях

В последнее время Ирина Шейк часто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Сегодня она выложила фото в черном нижнем белье, которое украшают белые кружевные вставки. 

Также на модели надет легкий пеньюар, который она спустила на одно плечо. Бронзовый оттенок загара красиво сочетается с темным бельем и светлыми глазами Шейк. 

В комментариях поклонники завалили ее комплиментами. "Эталон красоты", "Красота невозможная", "Богиня", "Как можно быть настолько прекрасной?", "Я мечтаю поработать с вами", – написали фанаты. К слову, всего за пару часов публикация набрала почти 250 тысяч лайков. 

Многие также отметили, что фигура Ирины Шейк выглядит очень подтянутой. Отдельное внимание уделили прессу модели. Кто-то даже попросил знаменитость поделиться секретами ухода за собой. 

Напомним, что недавно Шейк выложила фото в бикини, которое  восхитило народ. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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