Модель опубликовала фото в социальных сетях

В последнее время Ирина Шейк часто радует своих поклонников откровенными фотографиями. Сегодня она выложила фото в черном нижнем белье, которое украшают белые кружевные вставки.

Также на модели надет легкий пеньюар, который она спустила на одно плечо. Бронзовый оттенок загара красиво сочетается с темным бельем и светлыми глазами Шейк.

В комментариях поклонники завалили ее комплиментами. "Эталон красоты", "Красота невозможная", "Богиня", "Как можно быть настолько прекрасной?", "Я мечтаю поработать с вами", – написали фанаты. К слову, всего за пару часов публикация набрала почти 250 тысяч лайков.

Многие также отметили, что фигура Ирины Шейк выглядит очень подтянутой. Отдельное внимание уделили прессу модели. Кто-то даже попросил знаменитость поделиться секретами ухода за собой.

Напомним, что недавно Шейк выложила фото в бикини, которое восхитило народ.