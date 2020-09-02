Актриса проводила наследника во второй класс и рассказала, каким он растет

Елизавета Боярская поделилась в соцсети праздничной фотографией с восьмилетним сыном. Она написала, что отдала Андрея во второй класс.

На снимке Боярская с шаром в руках обнимает любимого наследника. Оба выглядят счастливыми и торжественными. Телезвезда назвала Андрея шкодой, что можно заметить по выражению лица мальчика.

Дочь знаменитого артиста Михаила Боярского рассказала, что в свое время очень любила ходить в школу. Она всегда с нетерпением считала дни до начала учебного года.

По словам актрисы, в этот раз она с волнением и трепетом ждала 1 сентября. Те же чувства испытывал сын. В итоге все прошло замечательно.

"И вот она, долгожданная встреча с одноклассниками и любимым учителем состоялась!" – сообщила Боярская.

Елизавета также отметила, что она с большим наслаждением рассматривает фотографии коллег по сцене, друзей и знакомых с Дня знаний. Ей нравится видеть яркие эмоции на лицах детей и родителей.

Напомним, с 2010 года Елизавета Боярская состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. В 2012 году у пары родился сын Андрей. Через 6 лет на свет появился второй ребенок – Гриша.

Недавно появилась информация о том, что Боярская и Матвеев не отметили вместе важный праздник – оловянную свадьбу. Из-за плотного рабочего графика Максиму пришлось оставить супругу одну.