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Борис Клюев играл в кино и театре более полувека и за это время успел заработать внушительное состояние. Народный артист был женат три раза, а его единственный сын трагически погиб. Что оставил актер после своей смерти и кому достанется многомиллионное наследство, выяснили журналисты.
Клюев говорил, что больше всего заработал на сериале "Воронины" – десять лет он играл пенсионера Николая Петровича. На гонорары от ситкома актер купил себе трехкомнатную квартиру в Италии, в 200 км от Неаполя, с небольшим садом и террасой.
Народный артист был в восторге от моря и горных пейзажей, однако из-за проблем со здоровьем часто ездить в Италию ему было сложно. Тогда Клюев купил еще одну квартиру, но уже в крымском поселке Гурзуф. Кроме того, у звезды "Ворониных" была дача в подмосковном Звенигороде, где Борис Владимирович сам занимался ремонтом и участком.
По словам риелторов, недвижимость актера может стоить около 50 млнруб., передают "Дни.ру". При этом журналисты предполагают, что войны за наследство не будет – все достанется жене артиста Виктории Клюевой.
Напомним, что Борис Клюев скончался 1 сентября после нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью. При этом незадолго до трагедии появилось пророчество о смерти актера.
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