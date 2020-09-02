Умерла прямо за столом: подруга раскрыла страшные детали смерти Печерниковой

Умерла прямо за столом: подруга раскрыла страшные детали смерти Печерниковой
Ирина Печерникова. Фото Валентина Мастюкова (Фотохроника ТАСС)/ITAR-TASS
Артистка скончалась мгновенно

Подруга легендарной актрисы Нина рассказала, что происходило в роковой вечер. 

По словам женщины, которая жила с Ириной Печерниковой около 20 лет – с момента смерти последнего супруга артистки, та ни на что не жаловалась. Вечер они провели спокойно – сидели на крыльце, мастерили поделки, а после отправились ужинать.

"Ира села за стол и… все. Врачи приехали, но она была уже мертвая",

– рассказала страшные подробности подруга звезды. 

Несмотря на то что ранее Печерниковой поставили диагноз – рак горла, – она сумела победить болезнь. Кроме того, артистка регулярно обследовалась, и никаких рецивов не было. Она не жаловалась на плохое самочувствие, сердце и т.д, добавила Нина в беседе с корреспондентом сайта "Комсомольская правда".

"Да, она лечилась от онкологии. Каждый год проверялась. В последний раз – в декабре. Все было нормально", 

 – отметила приятельница актрисы.

Что стало причиной внезапной смерти Ирины, пока не известно. Вчера ее тело увезли в морг, теперь нужно ждать результатов вскрытия.

Жила актриса в деревне в Ярославской области. Через две недели, 15 сентября, она должна была приехать в Москву на съемки телепередачи.

Ирина Печерникова скончалась вечером 1 сентября. О том, как сложилась судьба артистки, - в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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