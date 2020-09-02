Личная трагедия Гафта: смерть дочери и унизительный брак

Личная трагедия Гафта: смерть дочери и унизительный брак
Валентин Гафт. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист пережил череду разводов и потерю родного человека

Валентин Гафт, который отмечает 2 сентября свое 85-летие в узком кругу, живет с глубокими ранами в сердце. Актер винит себя в жизненных неудачах и семейных трагедиях.

В разгар своей звездной карьеры, после неудачного брака с манекенщицей Аленой Изоргиной, актер влюбился в художницу Елену Никитину, которая родила ему сына Вадика. О том, что у него есть ребенок, Гафт узнал лишь спустя три года после его рождения: женщина не желала вешать на отца обязательства. Елена перебралась в Южную Америку, а Вадим наладил общение с родным папой, когда ему перевалило за 40.

Второй брак Гафта также обернулся неудачей. Можно сказать, он был унизителен для артиста. У супруги Инны Елисеевой, дочери лауреата Сталинской премии, был весьма тяжелый характер. А теща и тесть демонстрировали к нему настоящее пренебрежение. Во втором браке у Валентина родилась дочка Ольга, которая, повзрослев, стала мечтать об актерской карьере. Однако театральная комиссия не смогла оценить по достоинству ее выступление, а отдать дочку "по блату" Гафту не позволяло достоинство. К тому же он не хотел портить судьбу дочери – раз со сценой она не дружит, значит, и незачем.

Трагическая любовь, постоянные ссоры с матерью добивали Ольгу, и в 2002-м году она покончила с собой. Артист винит себя в этой потере.

Гафт пытался забыться в романе с виолончелисткой Государственного оркестра Аллой. Однако та постоянно его ревновала, устраивая скандалы, и через некоторое время их отношения разрушились.

Последние 25 лет актер живет с Ольгой Остроумовой. Она сначала принимала давние ухаживания актера, пытаясь досадить бывшему супругу, с которым развелась из-за измены. А вышло так, что актер занял место в ее сердце. Детей супруги он принял как своих, принял православие и стал покладистым семьянином.

В последнее время состояние Валентина Гафта ухудшилось: подкосила смерть коллеги Нины Дорошиной, проработавшей с ним во многих спектаклях. Актер почти не встает с постели.

Егор МАЛКОВ

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