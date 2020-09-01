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Валентин Гафт отмечает 2 сентября 85-летний юбилей. Однако праздник для артиста, вероятно, пройдет в узком кругу. Сейчас состояние его здоровья не позволяет отмечать юбилей с размахом.
В последние годы состояние Гафта становилось все хуже – его сильно подкосила кончина коллеги Нины Дорошиной, с которой он играл во множестве спектаклей. Сейчас артист практически не выходит на улицу, не говоря уже о посещении театра. Ходили слухи, что он даже потерял способность говорить. Жена Гафта Ольга Остроумова с прискорбием подтвердила все домыслы.
В беседе с изданием "Собеседник" она отметила, что в юбилей к артисту придут только близкие друзья. Из будут подпускать к Гафту по одному, поскольку толпа людей вызывает у него раздражение.
"Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит – без звука. Но мы его научились понимать", – рассказала Остроумова.
Сейчас она вместе с Валентином Гафтом живет на даче. Передвигаться она может с помощью костылей, поскольку недавно перенесла операцию на колени. Там за ними ухаживает помощница.
Некоторое время назад Гафт находился в реабилитационном центре.
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