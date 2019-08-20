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Тяжелобольной Гафт остался без друзей

Тяжелобольной Гафт остался без друзей
Валентин Гафт. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
К актеру совсем не пускают посетителей

Валентин Гафт по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. Его хотели бы навестить многие друзья и коллеги, но их не пускают по распоряжению супруги Ольги Остроумовой.

Актер все еще находится под пристальным наблюдением врачей. И жена уверена, что ему нужны покой и тишина. А лишние эмоции, связанные с приходом кого бы то ни было, по ее мнению, сейчас ни к чему.

Один из друзей хотел проведать Валентина Иосифовича, но ему это не удалось. "Мне медсестры рассказали, что никого не пускают. К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи ей сразу сообщали, кто звонит и кто пытается попасть к Гафту... мне кажется, это перебор", – пожаловался он "Собеседнику".

Известный артист "сейчас никого не узнает", отметил друг,  "Не знаю, сможет ли он выкарабкаться: все-таки у него возраст. В последнее время он очень плохо себя чувствовал", – добавил он.

По его мнению, жена напрасно это делает, ведь "общение с близкими людьми идет только на пользу". Возможно, предположил друг, если бы к нему приходили друзья, он бы быстрее выздоровел.

Никаких прогнозов о состоянии актера пока нет. На днях медики смогли стабилизировать его давление. Они считают, что о выписке Гафта из больницы говорить рано. Жена актера также думает, что под постоянным контролем врачей ему будет лучше.

Как стало известно ранее, Гафт перенес инсульт. Врачи, волнуясь о здоровье артиста, положили его в реанимацию. Состояние здоровья Валентина Иосифовича давно оставляет желать лучшего. Тело отказало известному актеру. Он пять лет бьется с болезнью Паркинсона, но безуспешно.

Полина ДОРОЖКИНА
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