Артисту уже провели обследование

Российский актер и телеведущий Игорь Верник обратился за помощью в одну из клиник Москвы. Как отмечает источник, причиной стала полученная травма колена.

Медики обследовали пациента, после чего отпустили. В ближайшее время знаменитости потребуется повторный визит к врачам для получения подробных снимков из-за травмированного сустава, сообщает РЕН ТВ.

В конце прошлого года Игоря Верника пришлось госпитализировать в одну из московских клиник. Туда артист обратился лично с жалобой на возникающие в области желудка боли. После проведения обследования знаменитого телеведущего поместили в больничное отделение, однако сам актер опроверг эту информацию.

До этого артисту вызвали "скорую помощь" в МХТ имени А.П. Чехова. Ему внезапно стало плохо