Советскую кинозвезду кремируют

Ирина Печерникова, которая умерла 2 сентября накануне своего 75-летнего юбилея, будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказали в Союзе кинематографистов.

Актрису фильма "Доживем до понедельника" кремируют. Ее прах захоронят в ячейке рядом с родителями, рассказала директор организации Валерия Гущина.

Она уточнила, что точное время церемонии пока неизвестно, так как тело артистки везут в Москву из Ростова Великого – там на даче звезда и скончалась, передает АГН "Москва".

Напомним, что Ирины Печерниковой не стало накануне вечером. Артистка умерла внезапно, сидя за столом.

Подруга актрисы Нина поделилась: ей удалось победить рак горла и после Печерникова регулярно обследовалась в клинике. На самочувствие в последнее время кинозвезда не жаловалась.

В беседе с изданием "Комсомольская правда" Нина добавила, что причиной смерти стал инфаркт. По ее словам, в морге было установлено, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности.

