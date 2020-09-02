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Стали известны место и время похорон Бориса Клюева. Актера похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября.
Прощание с артистом пройдет в тот же день в Малом театре, уточняет агентство городских новостей "Москва".
Напомним, что 1 сентября народный артист Борис Клюев ушел из жизни. Актер более двух лет боролся с раком легких.
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Народный артист ушел из жизни 1 сентября