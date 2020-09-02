Названы дата и место похорон актера Бориса Клюева

Прощание с артистом пройдет 4 сентября

Стали известны место и время похорон Бориса Клюева. Актера похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября. 

Прощание с артистом пройдет в тот же день в Малом театре, уточняет агентство городских новостей "Москва". 

Напомним, что 1 сентября народный артист Борис Клюев ушел из жизни. Актер более двух лет боролся с раком легких. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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