Прощание с артистом пройдет 4 сентября

Стали известны место и время похорон Бориса Клюева. Актера похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября.

Прощание с артистом пройдет в тот же день в Малом театре, уточняет агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что 1 сентября народный артист Борис Клюев ушел из жизни. Актер более двух лет боролся с раком легких.