Морально-этический аспект таких притязаний не интересует яхтсмена

Для защиты своих интересов дочь Валентины Легкоступовой наняла звездного адвоката. Представлять Анетту Бриль будет Сергей Жорин. Как стало известно юристу, вдовец Юрий Фирсов собирается заявить свои права на наследство.

Смерть знаменитой певицы не только стала тяжелым ударом для родных и близких, но еще и обернулась настоящим скандалом. Многие уверены, что к трагедии причастен возлюбленный Валентины. Мужчина прославился агрессивным нравом и любит прикладываться к бутылке.

Кому достанется наследство исполнительницы хита "Ягода-малина", пока неизвестно – решать это будет суд. Однако, по некоторым данным, безутешный вдовец считает себя в праве получить причитающуюся супругу долю.

Также Сергей Жорин пояснил стремление Фирсова поскорее отправиться в продолжительное заграничное путешествие. Как известно, Легкоступова умерла от черепно-мозговой травмы. При этом на ее теле были обнаружены многочисленные ушибы. Так вот как раз сейчас проходит ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых может быть возбуждено уголовное дело, сообщает "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" делось доказательствами вспыльчивого нрава Юрия Фирсова. В Сеть попал ролик, на котором он во все горло орет на своего клиента во время морской прогулки.