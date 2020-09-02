46-летняя артистка выложила фото в обтягивающем купальнике

Летом знаменитости часто делятся фотографиями в откровенных купальниках, чем очень радуют своих поклонников. В этот раз подобный кадр выложила звезда Екатерина Волкова, которая заодно рассказала о съемках в Геленджике и чудодейственном массаже.

Брюнетка поделилась информацией о том, что недавно участвовала в пробах. Она надеется, что ее кандидатуру утвердят, потому что очень хочет "в бархатном сезоне встретиться с морем и выгулять новый купальник".

Пока, как призналась сама актриса, она носит розовый купальник с синими узорами на даче и работает в нем в огороде.

Подписчики в комментариях отметили, что в свои 46 знаменитость обладает очень спортивной и подтянутой фигурой.

"Хозяйка и купальник красивые", "Катюш, вы прекрасны. Дай бог, чтоб вас утвердили, и тогда мы вместе выгуляем все ваши купальники", "Господи, как вы хороши", "Идеальная фигура...", "Статуэточка, супер, удачи, пусть всё получится",

– написали фанаты в комментариях.

Как оказалось, секрет подтянутой фигуры Екатерины кроется в лимфодренажном массаже и приседаниях. Об этом она сама рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Напомним, что ранее Волкова рассекретила тайну дочери от Лимонова.