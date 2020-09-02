Александр Прико до последнего оставался в сознании

Сегодня стало известно, что экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико скончался. Музыкант, который был участником "золотого состава" группы, начал болеть еще в конце июня. Врачи долгое время не могли поставить ему диагноз. По словам его жены, медики так и не назвали точный диагноз.

Супруга Александра – Елена – рассказала, что специалисты нашли у композитора обширные скопления жидкости в легких. У Прико взяли гистологическе пробы, но, как оказалось, анализ необходимо было брать другие анализы.

"Мне все обещали, что результаты должны прийти на днях, но они так и не пришли. Человек просто умер. Его просто не стало", – цитирует девушку "Комсомольская правда".

Девушка не смогла сдержать слез и рассказала, что с субботы потеряла связь со своим мужем. Она получала информацию от врачей, которые сообщали ей, что состояние Александра с каждым днем только ухудшается.

"Он до последнего оставался в сознании. А я даже попрощаться с ним не смогла!" – заявила Елена.

Напомним, что Александр Прико долго боролся с коронавирусом. Солист первого состава группы "Ласковый май" смог победить коронавирус, однако инфекция и курение с раннего возраста спровоцировали появление злокачественной опухоли.