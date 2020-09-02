Пригожина опечалило предложение увековечить память Шуфутинского

Пригожина опечалило предложение увековечить память Шуфутинского
Иосиф Пригожин. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер не считает хит певца поводом для утверждения нового выходного дня

Иосиф Пригожин прокомментировал инициативу ярых фанатов Михаила Шуфутинского, которые предложили навсегда закрепить в памяти поколений хит короля шансона "Третье сентября", сделав этот день выходным.

Пригожин отметил, что за время буйства коронавирусной инфекции у россиян было достаточно времени отдохнуть. Лично ему сейчас, наоборот, хотелось бы как можно больше работать.  

"Я просто устал от домоседства и от всех этих историй. А сейчас я пока расстроен просто даже", – сетует звездный продюсер.

Пригожин заявил, что инициатива ему не интересна. Он бы не стал голосовать ни "за", ни "против", а просто прошел бы мимо. Своей позицией и подавленным настроением продюсер поделился с корреспондентами "Пятого канала".

А вот его коллега по звездному цеху Виктор Дробыш с энтузиазмом воспринял петербургское предложение. По мнению прославленного композитора, праздники – это здорово, и еще один выходной день в начале нового учебного года совсем не повредит.


Ранее "Утро.ру" делилось раритетным снимком Иосифа Пригожина. В Сеть попал кадр, на котором продюсер еще не лишился волос.

Ольга ФЕДОРОВА

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