Дети Киркорова остались без отца

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Филипп Киркоров путешествует по Турции и хвастается солнечными фотографиями. Тем временем детям поп-короля пришлось провести День знаний без отца. Это отметили подписчики артиста.
Певец поделился впечатлениями от поездки в Каппадокию. Он посетил заброшенные церкви и каньоны, а также увидел десятки воздушных шаров в небе. "Таких насыщенных путешествий я давно не совершал", – признался исполнитель.
В комментариях обратили внимание: пока артист путешествует, его дети Мартин и Алла-Виктория 1 сентября пошли в школу без него. В школу их отвел дедушка Бедрос Киркоров.
"Детки без папы", "И без мамы", "Он же говорил, что у него гастроли в Стамбуле и Бодруме", "Ну уж прилететь-то можно было на 1 день", "Филипп, что, седина в бороду, а бес в ребро? Почему отклоняетесь от выполнения родительского долга, 1 сентября все-таки!"
– обсудили между собой подписчики причины, по которым поп-король мог оставить детей.
Обычно Филипп Киркоров старается уделять наследникам как можно больше времени. Дети певца занимаются конным спортом и серфингом, в чем их поддерживает отец.
Ранее артист показал кадры с экстремального отдыха с Мартином и Аллой-Викторией.
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