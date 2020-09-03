Дети Киркорова остались без отца

Дети Киркорова остались без отца
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov/
Мартина и Аллу-Викторию пожалели поклонники поп-короля

Филипп Киркоров путешествует по Турции и хвастается солнечными фотографиями. Тем временем детям поп-короля пришлось провести День знаний без отца. Это отметили подписчики артиста.

Певец поделился впечатлениями от поездки в Каппадокию. Он посетил заброшенные церкви и каньоны, а также увидел десятки воздушных шаров в небе. "Таких насыщенных путешествий я давно не совершал", – признался исполнитель.

В комментариях обратили внимание: пока артист путешествует, его дети Мартин и Алла-Виктория 1 сентября пошли в школу без него. В школу их отвел дедушка Бедрос Киркоров.

"Детки без папы", "И без мамы", "Он же говорил, что у него гастроли в Стамбуле и Бодруме", "Ну уж прилететь-то можно было на 1 день", "Филипп, что, седина в бороду, а бес в ребро? Почему отклоняетесь от выполнения родительского долга, 1 сентября все-таки!"

обсудили между собой подписчики причины, по которым поп-король мог оставить детей.

Обычно Филипп Киркоров старается уделять наследникам как можно больше времени. Дети певца занимаются конным спортом и серфингом, в чем их поддерживает отец.

Ранее артист показал кадры с экстремального отдыха с Мартином и Аллой-Викторией.

Карина СИРАЗОВА

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