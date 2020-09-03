Артист вспомнил свои беззаботные годы

В программе "Судьба человека" Михаил Шуфутинский поделился воспоминаниями о юных годах. Артист рассказал, что вместе с Аллой Пугачевой он частенько прогуливал пары и баловался алкоголем у нее дома.

Оба учились в Московском музыкальном училище имени Михаила Ипполитова-Иванова. У молодых людей было много общего, но их главным сходством стала нелюбовь к философии и политэкономии.

Именно эти пары начинающие звезды постоянно прогуливали. Они собрали вокруг себя компанию талантливых людей, с которыми и проводили время вне учебного заведения.

Друзья отрывались по полной. Шуфутинский вспомнил, что они брали бутылки со спиртным и шли на квартиру к Алле Борисовне. Там проходили веселые вечеринки.

Также Шуфутинский рассказал, что Примадонна несколько раз была у него дома. Но, как отметил певец, молодая Алла сразу же не понравилась его бабушке. Якобы Пугачева носила слишком короткие юбки и у нее были чересчур длинные волосы.

Певец добавил, что они с Пугачевой не только развлекались, но и занимались музыкой. Артисты брали ключ от зала и долго репетировали.

Однако сохранить дружбу Шуфутинскому и Пугачевой не удалось. Со временем их общение сошло на нет.

Недавно стало известно о том, что Юрий Лоза посоветовал методы борьбы с хитом Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Звучавшая каждую осень песня так надоела некоторым слушателям, что они решили составить петицию на ее запрет.