Телеведущая рассказала, увидят ли ее зрители в новых выпусках "Жить здорово"

Недавно в Сети появились слухи о том, что Елена Малышева ушла с Первого канала. Подписчики заметили, что свежих выпусков "Жить здорово" какое-то время не было, и заподозрили неладное. Ситуацию разъяснила сама ведущая.

Елена Малышева провела прямой эфир в "Инстаграм" на тему коронавируса в школах и детских садах. Затем врач принялась отвечать на вопросы подписчиков в комментариях.

Один из пользователей решился спросить о судьбе телепрограммы. Малышева коротко ответила: "С 7 сентября". Шоу возвращается с летнего перерыва, а Елена Васильевна по-прежнему останется его ведущей. Таким образом, слухи, к радости поклонников, оказались ложными.

Малышева также добавила, что прививку от коронавируса она делать не будет. А вот от гриппа и пневмококка уже привилась.В чем заключается причина такого решения, телеведущая говорить не стала.

Ранее в семье Елены Малышевой произошло радостное событие – она стала бабушкой.