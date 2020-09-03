Малышева разъяснила слухи о своем увольнении

Малышева разъяснила слухи о своем увольнении
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая рассказала, увидят ли ее зрители в новых выпусках "Жить здорово"

Недавно в Сети появились слухи о том, что Елена Малышева ушла с Первого канала. Подписчики заметили, что свежих выпусков "Жить здорово" какое-то время не было, и заподозрили неладное. Ситуацию разъяснила сама ведущая.

Елена Малышева провела прямой эфир в "Инстаграм" на тему коронавируса в школах и детских садах. Затем врач принялась отвечать на вопросы подписчиков в комментариях.

Один из пользователей решился спросить о судьбе телепрограммы. Малышева коротко ответила: "С 7 сентября". Шоу возвращается с летнего перерыва, а Елена Васильевна по-прежнему останется его ведущей. Таким образом, слухи, к радости поклонников, оказались ложными.

Малышева также добавила, что прививку от коронавируса она делать не будет. А вот от гриппа и пневмококка уже привилась.В чем заключается причина такого решения, телеведущая говорить не стала.

Ранее в семье Елены Малышевой произошло радостное событие – она стала бабушкой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальному хотели заткнуть рот: Меркель потребовала от России ответов

У главы немецкого кабмина нет сомнений в "отравлении" оппозиционного политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей