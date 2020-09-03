Светская львица считает, что в произошедшем нет ее вины

Ксения Собчак дала очередное интервью, в котором затронула вопрос взаимоотношений с кровной сестрой Марией.

На ютуб-канале Агаты Муцениеце вышел новый выпуск шоу "Честный развод". В этот раз семейные отношения пришла обсудить известная ведущая. Светская львица рассказала, что жалеет, что не общается со старшей сестрой – дочерью политика Анатолия Собчака от первого брака.

По ее словам, причина кроется в позиции матери Ксении. С самого детства Людмила Нарусова настраивала дочку против старшей сестры.

"Вот сейчас Маша придет, а папа с ней будут больше времени проводить, чем с тобой", – процитировала свою мать светская львица.

Супруга Константина Богомолова также призналась, что и не надеется наладить отношения с Марией. Возможно, в чем-то телеведущая права, потому что в одном из своих интервью наследница Анатолия Собчака рассказала о своем отношении к Ксении и заявила, что не видит смысла в их общении. Во время интервью она не смогла сдержать слез.

"Мы разные люди, у нас разное мировосприятие и миропонимание. У нас нет конфликта, но не любим мы друг друга... Не хотим общаться. Так сложилось. Только папа нас соединял. После его смерти общения нет", – цитирует Марию "Комсомольская правда".

Напомним, что ранее стало известно, что Ксения Собчак заработала $1,48 миллиона за год на рекламе в "Инстаграм".