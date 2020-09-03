Собчак в слезах рассказала о родной сестре

Собчак в слезах рассказала о родной сестре
Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Светская львица считает, что в произошедшем нет ее вины

Ксения Собчак дала очередное интервью, в котором затронула вопрос взаимоотношений с кровной сестрой Марией. 

На ютуб-канале Агаты Муцениеце вышел новый выпуск шоу "Честный развод". В этот раз семейные отношения пришла обсудить известная ведущая. Светская львица рассказала, что жалеет, что не общается со старшей сестрой – дочерью политика Анатолия Собчака от первого брака.

По ее словам, причина кроется в позиции матери Ксении. С самого детства Людмила Нарусова настраивала дочку против старшей сестры. 

"Вот сейчас Маша придет, а папа с ней будут больше времени проводить, чем с тобой", – процитировала свою мать светская львица. 

Супруга Константина Богомолова также призналась, что и не надеется наладить отношения с Марией. Возможно, в чем-то телеведущая права, потому что в одном из своих интервью наследница Анатолия Собчака рассказала о своем отношении к Ксении и заявила, что не видит смысла в их общении. Во время интервью она не смогла сдержать слез. 

"Мы разные люди, у нас разное мировосприятие и миропонимание. У нас нет конфликта, но не любим мы друг друга... Не хотим общаться. Так сложилось. Только папа нас соединял. После его смерти общения нет", – цитирует Марию "Комсомольская правда". 

Напомним, что ранее стало известно, что Ксения Собчак заработала $1,48 миллиона за год на рекламе в "Инстаграм". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"В ушах свистит": французы высмеяли версию немцев о "Новичке" в деле Навального

Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей